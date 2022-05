Freiwillige Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis : Warum die Feuerwehrleute nachts aufstehen

Bei einem Brand wie dem in der Realschule Sankt Josef kommen vor allem ehrenamtliche Feuerwehrleute zum Einsatz. Foto: Ralf Klodt

Rhein-Sieg-Kreis Sie werden mitten in der Nacht plötzlich geweckt, weil ein Einsatz ruft. Sie sägen umgestürzte Bäume klein, entfernen gefährliche Ölspuren und retten nicht zuletzt Menschen aus Flammen. Die meisten Feuerwehrleute nicht nur in unserer Region sind Ehrenamtliche. Wir haben gefragt, warum sie dabei sind, was sie sich wünschen und wie es um den Nachwuchs bestellt ist.