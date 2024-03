Viele fahren zu schnell Warum die Kommunen bei der Verkehrsberuhigung oft nichts zu sagen haben

Nicht viel anders sieht es bei der Straße Alt Oelinghoven im gleichnamigen Ortsteil aus. Die CDU-Fraktion hatte bereits im November 2020 um Verkehrsdatenerhebungen im Bereich der Eichenbachstraße gebeten. Auch hier wurden an einem Tag 6500 Fahrzeuge registriert, von denen an einer der Messstellen 15 Prozent schneller als 59 Stundenkilometer unterwegs waren. Auch hier sieht die Polizei aber keinen Handlungsbedarf, so die Verwaltung. „Für die Polizei gilt nicht nur die gemessene Geschwindigkeit, sondern auch die Unfallhäufigkeit als Argument. Da gibt es an dieser Stelle aber keine Auffälligkeiten, die rechtfertigen, mit dem großen Besteck zu kommen“, sagte Joachim Fuchs, Servicebereichsleiter Straßenverkehr bei der Stadt.