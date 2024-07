Schilda in Königswinter? Warum die neuen Leitpfosten am Hartenberg für Verwunderung sorgen

Oberpleis. · Sie sind nagelneu und sorgen derzeit in Oberpleis für Verwunderung: 20 Leitpfosten, die die Stadt an einem Wirtschaftsweg nahe der prägenden Kapelle am Hartenberg hat installieren lassen. Was es damit auf sich hat.

24.07.2024 , 12:00 Uhr

20 neue Leitpfosten hat die Stadt am am Wirtschaftsweg in Hartenberg aufstellen lassen. Foto: Hansjürgen Melzer

Von Hansjürgen Melzer