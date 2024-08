Verschiedene Arten von Fledermäusen Warum die Ofenkaulen im Siebengebirge kontrolliert werden

Auch Biologin Anita Kreuzer betont, wie wichtig es ist, die Tiere nicht zu stören. „Fast alle Fledermausarten in Deutschland sind stark bedroht oder stehen auf der roten Liste.“ Dass die Tiere in Ruhe in den Höhlen überwintern könnten, sei deswegen extrem wichtig. Und: „Sie finden oft keinen Unterschlupf mehr. Auf Dachböden oder an Häusern ist alles so zugemauert, dass die Tiere sich dort nicht zurückziehen können.“ Kreuzer engagiert sich ehrenamtlich in der Fledermauspflege und ist Ansprechpartnerin für diese Tiere im Rhein-Sieg-Kreis. Was den Tieren auch zu schaffen macht, sind die weniger werdenden Insekten, so Kreuzer. Deswegen sei Insektenschutz auch immer Fledermausschutz. Sie plädiert deshalb für fledermausfreundliche Neubauten. Auch im eigenen Garten könne man einiges für die kleinen Tiere tun, etwa Fledermauskästen aufhängen.