Erbeerernte im Siebengebirge : Warum die Saison für Obstbauern so durchwachsen ausfiel

Regional und lecker: Am Sonnenberger Hof wachsen die Erdbeeren geschützt im Tunnel. Noch ist die Ernte dort in vollem Gange. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Von Erdbeeren in Freilandkulturen hat sich der Sonnenberger Hof im Siebengebirge schon vor Jahren verabschiedet und kultiviert seine Früchte sogar bis in den Oktober hinein in Folientunneln. Warum die Zwischenbilanz der Saison schon jetzt durchwachsen ausfällt, erklärt Landwirt Markus Schmitt.