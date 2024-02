Ehrbekundung für „rheinischen Poeten“ Wolfgang Müller Warum es um den Standort eines Dichterdenkmals in Königswinter einen erbitterten Streit gab

Einem der bedeutendsten Söhne einer Stadt zu gedenken, kann streitbare Gemüter in Wallung bringen. So trug es sich zu in Königswinter, als im Jahr 1895 bei städtischen Akteuren der Wunsch reifte, einem der größten Söhne der Stadt, dem Dichter und Autor unzähliger Werke, Wolfgang Müller, der 1873 in Bad Neuenahr verstorben war, in seinem Geburtsort Königswinter ein Denkmal zu setzen. Der Impuls dazu war vorab bereits aus Köln gekommen, wo Müller auch gelebt und in eine gut betuchte Familie der Oberschicht eingeheiratet hatte. Die achtbaren Planungen und Initiativen dazu sollten allerdings heftigste Dispute auslösen, dergestalt, dass die Presse aus ganz Deutschland interessiert an den Rheinort schaute, um ihre Berichterstattung womöglich um eine Posse bereichern zu können. Mit welchem bewegten Hin und Her sich das zugetragen hat, verdeutlichte Elmar Scheuren im Siebengebirgsmuseum in der Reihe „Kostprobe“ in einem anschaulichen Vortrag und beleuchtete die damaligen Ereignisse im Kontext ihrer Zeit.