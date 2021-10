Stollensystem im Siebengebirge : Warum Fledermäuse in den Ofenkaulen in Königswinter überwintern

Fransenfledermäuse jagen gerne im Wald und Streuobswiesen nach Insekten - und quartieren in den Ofenkaulen am Petersberg. Foto: Martin Koch

Siebengebirge Gleich vor der Haustür finden Fledermausexperten eines der bedeutendsten Winterquartiere der hochintelligenten Säugetiere in NRW: In den unterirdischen Stollengängen der Ofenkaulen im Siebengebirge verbringen sie die kalte Jahreszeit – eigentlich in Ruhe. Doch der Vandalismus bleibt ein Problem.