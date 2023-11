Wunschkonzert in Heisterbacherrott Warum in der Emmauskirche Rockmusik ertönte

Dass an diesem Abend nicht nur Lieder erklingen würden, die man sonst bei einem Konzert in einer Kirche erwartet, wurde schon am Eingang klar: „Brauchen sie was für die Ohren?“, fragte eine freundliche Damen und hielt den Besuchern ein Körbchen mit bunten Einweg-Ohrstöpseln aus Schaumgummi entgegen. Dies allerdings nicht etwa, weil die Band „krumm und schief“ spielte, sondern weil es zeitweise richtig laut wurde. Trompete, Saxophon und E-Gitarre ließen die Emmauskirche ordentlich beben und das ein oder andere Musikstück hatte es durchaus in sich. So wechselten sich leise Töne wie „The Lord ist my shepherd“ mit klanggewaltigen Stücken wie „Zombie“ von den Cranberries ab, das „Halleluja“ von Leonhard Cohen mit dem von Brings, der Rolling Stones Ohrwurm „Honky Tonk Women“ mit dem Schlager „Über sieben Brücken“, der „Sound of silence“ von Simon und Garfunkel mit Marc Fosters „Chören“. Die „Greatest Hits“ aus dem Jugendgottesdienst fanden in dem Programm ebenso ihren Platz wie „Lord oft the dance“ oder Herbert Grönemeyer. Und eine Live-Uraufführung gab es obendrein: der Song "Leuchtturm", komponiert von Torsten Weber, gesungen von Ute Wiedemeyer, der während des Corona-Lockdown entstanden und auf Distanz aufgenommen worden war.