Deutsch-Englische Gespräche Warum Königswinter auch Margaret Thatcher ein Begriff gewesen ist

Auf der 40. Königswinter Konferenz am 29. März 1990 in Cambridge hielt die britische Premierministerin eine Rede: „Zunächst möchte ich Sie, Herr Bundeskanzler Kohl, herzlich zu diesem Abendessen und dieser Königswinterer Konferenz begrüßen. Du kommst nur zehn Tage, Helmut, nach den ersten freien Wahlen in Ostdeutschland, die den Mitte-Rechts-Parteien einen so herausragenden Sieg beschert haben.“ Mit Blick auf ihre teils sehr direkten Aussagen zum Thema Wiedervereinigung räumt sie in dieser Rede ein, dass sie nun mal „nicht immer der größte Diplomat der Welt“ sei.