Rätseln unter freiem Himmel Warum sich eine Escape-Wanderung durch das Siebengebirge lohnt

Serie | Königswinter · Ein Ausflug in die Weinberge kombiniert mit Rätsel lösen. Das können Interessierte bei einer Escape-Wanderung in Königswinter Oberdollendorf. Was den Ausflug besonders macht, haben die beiden GA-Volontärinnen Selina Stiegler und Maike Velden erkundet.

23.07.2024 , 11:00 Uhr

Der Ausblick bei der escape Wanderung durch das Siebengebirge ist besonders im Sommer bei gutem Wetter schön. Foto: Maike Velden

Von Selina Stiegler und Maike Velden