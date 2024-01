Telekommunikation Warum Telefonanschlüsse in Bockeroth seit Wochen tot sind

Gut Ding braucht bekanntlich Weile. Dass sie allerdings so lange auf die Wiederherstellung ihres defekten Telefonanschlusses warten müssen, damit haben Anwohner in Bockeroth nicht gerechnet. Gleich mehrere Haushalte an der Bockerother Straße können seit Ende Oktober nicht mehr telefonieren. Der Grund: ein Defekt im Leitungsnetz der Telekom.