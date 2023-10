Mehrwertsteuer in der Gastronomie Warum Wirte in der Region die höhere Mehrwertsteuer fürchten

Region · Die Bundesregierung will die Mehrwertsteuer in der Gastronomie zum 1. Januar 2024 von sieben auf 19 Prozent anheben. Nur für Gerichte zum Mitnehmen soll es bei sieben Prozent bleiben. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband befürchtet, dass durch die Erhöhung bundesweit 12.000 Betriebe in ihrer Existenz gefährdet werden. So bewerten Gastronomen aus der Region die Situation.

02.10.2023, 22:35 Uhr

Auch das Restaurant auf dem Drachenfels wird die Mehrwertsteuer-Anhebung an seine Gäste weitergeben. Foto: Frank Homann

