Neue Sonderausstellung im Siebengebirgsmuseum Was britischen Touristen und Künstlern vor 200 Jahren am Siebengebirge gefiel

Dabei rückte das Informationsbedürfnis der Touristen allerdings etwas in den Hintergrund und wurde von der Kreativität der Künstler geradezu „überschattet“. So betteten sie Marinemotive in ihre Aquarelle ein und stellten die diversen Burgen überhöht dar. Hingegen fanden die örtlichen Dampfschiffe oder die Eisenbahnen keinen Platz in dieser Traumwelt.