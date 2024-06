Spaßlauf durch die Weinberge Was den Petit Médoc zu so etwas Besonderem macht

Vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris ließen sich die Läufer beim Winzerlauf der C. Gerhardt GmbH von den Winzern Blöser, Broel, Pieper und Thiel und an sieben Verpflegungsstationen entlang der 3,5 Kilometer langen Strecke verwöhnen. Begleitet wurden sie dabei von Musikern wie den Vill Wock Brothers, Gnadenlos, Hein am Akkordeon und dem Soline Trio auf der Wiese im Weingut Sülz, wo die Siegerehrung stattfand. Alle Kostümierten durften hinterher eine Weinflasche mit einer Karikatur von Burkhard Mohr mitnehmen. Der Oberdollendorfer Künstler unterstützte den Lauf zum wiederholten Male.