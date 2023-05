Offene Geschäfte, lukullische Genüße Was die Besucher des Grünen Sonntags in Oberpleis in diesem Jahr erwartet

Anfahrt und Parken

Erstmals gibt es neben den Parkplätzen für Autofahrer – bei Möbel Thomas, Edeka Buchner, Rewe und an der Aula Oberpleis – einen Fahrradparkplatz auf der Ausfahrt der Volks- und Raiffeisenbank. Der Clou: Radfahrer können hier eine kostenlose Sicherheitsüberprüfung durch Radsport Borens vornehmen lassen. Die Anfahrt lässt sich per Shuttle regeln – und dieser Service ist auch noch kostenlos. „Wir bringen Ost und West zusammen“, so Vize-Vorsitzender Wilfried Thomas. Denn: Shuttle-Fahrzeuge fahren nicht nur die Haltestellen Heisterbacherrott, Thomasberg (Rewe-Parkplatz), Mundorf-Tankstelle und Ittenbach-Marienplatz an, sondern auch Eudenbach und Berghausen. oro