Neue Ausstellung seit Sonntag Was die Königswinterer in diesem Jahr in der Zera-Fabrik alles erwartet

Der Juni wird voraussichtlich unter der Überschrift „Over the Rainbow“ im Zeichen queerer Künstler stehen, darunter auch Künstler, die in der Bonner Bundeskunsthalle arbeiten. Künstlerische Werke aus den Bereichen textiles Gestalten, Malerei, Fotografie werden gezeigt. „Es sind auch Workshops geplant“, sagt Helmut Reinelt. So etwa ein Drag-Workshop, in dem gezeigt wird, wie sich ein Mann mit Make-up und Kleidung in eine schillernde Frau verwandeln kann. Laut einer Legende soll der englische Dichter und Dramatiker William Shakespeare, der auch für Frauenrollen ausschließlich Männer besetzte, an den Rand seiner Bühnenanweisungen Drag geschrieben haben, wenn ein Mann als Frau verkleidet auftreten sollte. Der Begriff „Drag“ wird oft als „dressed as a girl“ (“als Mädchen gekleidet“) interpretiert.