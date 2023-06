Typisierungsaktion im Oberpleiser Schulzentrum Was die Menschen in Oberpleis tun, um dem leukämiekranken Tobias Hoffnung und das Leben zu spenden

Oberpleis · Es ist „die“ große Hoffnung für Tobias (39) und für viele andere Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind und dringend eine lebensrettende Stammzellenspende benötigen: Freunde des an Blutkrebs erkrankten Familienvaters aus Königswinter haben am Sonntag eine Registrierungsaktion in Oberpleis auf die Beine gestellt.

04.06.2023, 18:00 Uhr

So einfach ist es: Einfach das Stäbchen im Rachen kreisen lassen und schon ist ein weiterer Freiwilliger bei der Typisierungsaktion im Oberpleiser Schulzentrum als möglicher Knochenmarkspender registriert. Foto: Frank Homann

Von Gabriela Quarg

„Einfacher kann man eigentlich kaum Lebensretter werden.“ So wie Daniel und Julia dürften am Sonntag viele empfunden haben, die zur großen Registrierungsaktion für den an Leukämie erkrankten Tobias ins Schulzentrum nach Oberpleis gekommen waren. Am Ende waren es insgesamt 336 Menschen, die sich neu als Kochenmarkspender registrieren ließen. Die Ersten trafen bereits eine Viertelstunde vor Beginn ein, die Letzten erhielten noch kurz nach dem offiziellen Toresschluss um 15 Uhr ihr Test-Set.