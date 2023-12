Historisches aus Königswinter Was ein Buch über die katholischen Seelsorger über die Geschichte einer Stadt verrät

Kalckert: „Es existiert kaum eine Quelle, die so intensiv und umfassend über die Geschichte der drei Orte überhaupt Kenntnis geben kann. Der älteste erhaltende Hinweis auf einen Pfarrer im Talbereich ist 1315 Isfardus in Niederdollendorf.“ Mit dem 2004 verstorbenen Monsignore Joseph Pock, der von 1971 bis 1991 in Königswinter wirkte, endet die Zeitspanne dieses Buches. In allen drei Pfarreien hinterließ auch Kalckert über Jahrzehnte tiefe Spuren, die aber nicht Teil der Betrachtung sind.