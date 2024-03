„Ein Abend für Ludwig“ auf dem Drachenfels Was es mit einem Geburtstagsgruß für ein Genie auf dem Gipfel auf sich hat

Nach der Premiere von „Ein Abend mit Ludwig“ sind noch weitere Aufführungen des Musik- und Kulinarikerlebnisses rund um Bonns größten Sohn geplant, ebenso vom Ein-Personen-Stück „Lola Blau“ von Georg Kreisler. Schauspielerin Christiane Klimt-Nolden, die die von 2006 bis 2008 eine Hauptrolle in der RTL-Daily-Soap „Alles was zählt“ spielte und jetzt als Ärztin in einer psychosomatischen Klinik arbeitet, spielt und singt die Rolle der Lola, am Klavier wird sie begleitet von Klaus Desch. Weitere Aufführungen von „Ein Abend für Ludwig“ soll es allerdings nicht zwingend während der ohnehin proppenvollen Frühjahrs- und Sommersaison auf dem Drachenfelsplateau geben. „Unsere Kultursaison hier auf dem Drachenfels geht von Oktober bis März.“