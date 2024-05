Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft Was Gastronomen in der Region zur EM planen - und was sie dürfen

Eine Art von EM-Euphorie stellt sich bei vielen Menschen in der Region erst seit den besser werdenden Spielen der Deutschen Fußballnationalmannschaft in jüngster Zeit ein. Bei Ralph Gemmel aus Sankt Augustin-Hangelar ist das anders: Der 53-Jährige ist seit dem Beginn der Qualifikation für das ab Mitte Juni in Deutschland ausgetragene Kontinentalturnier in hellster EM-Aufregung. Und auch bei anderen Gastronomen steigt langsam die Fieberkurve. Und die NRW-Landesregierung hat zugleich die Vorgaben für „Public Viewing“ zur EM gelockert.