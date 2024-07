Spendenaktion in Niederdollendorf Was ist denn da los? Radiowerbung für eine neue Trauerweide

12.000 bis 13.000 Euro wird eine Trauerweide mit rund einem Meter Stammumfang kosten, hinzu kommen die Kosten für den Transport und das Setzen des Baumes. „Immer wieder wundern sich Menschen darüber, wie teuer so ein großer Baum ist. Das liegt vor allem daran, dass ein älterer Baum schon etliche Jahre in der Baumschule verbracht hat und in dieser Zeit mehrfach, in diesem Fall etwa sechs Mal, umgepflanzt beziehungsweise ‚verschult‘ wurde. Das muss deswegen erfolgen, damit der Baum einen kompakten Wurzelballen ausbilden kann und gut verpflanzbar bleibt“, so Andreas Theves von der Aktion Baumwächter.