Jukeboxen und Kaiserpanorama Was Königswinters Altstadt-Manager als Sea-Life-Zwischennutzung vorschlagen

Dazu gehört das Aufstellen des Kaiserpanoramas vom Siebengebirgsmuseum, ein Rondell, an dem mehrere Personen durch je zwei Gucklöcher Bilder mit 3D-Effekt (Stereoskopie) betrachten können, und von Belustigungs- und Vergnügungsautomaten, wie sie einst in der Lemmerz-Fabrik in Königswinter gebaut wurden. Mit der Lemmerz-Familie, die solche Automaten nach wie vor besitzt, sei man deshalb im Gespräch, so Schild. Nach dem Einwurf einer Münze könnten sich die Besucher dann vielleicht ihre Zukunft voraussagen lassen oder am Kräftemesser zeigen, was in Ihnen steckt.