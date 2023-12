Neue WDR-Mystery-Reihe In der Region wird die Mystery-Reihe „Wäldern“ gedreht

Königswinter · Menschen verschwinden plötzlich in einem fiktiven Städtchen. In der Region laufen derzeit die Dreharbeiten für die Mystery-Reihe mit dem Arbeitstitel „Wäldern.“ Wir haben mit dem Produzenten und der Redakteurin gesprochen, worum es in den Filmen geht und was sie an der Arbeit in der Region schätzen. Ein Setbesuch in Königswinter.

02.12.2023 , 15:00 Uhr

Produzent Sven Miehe steht vor dem Haus in Königswinter, in dem in der Filmreihe die Heilerin Dorothea Freiberg lebt. Foto: Luisa Willmann

Von Luisa Willmann

