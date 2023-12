Von Königswinter und Bad Honnef in die Welt geblickt So schön feiern unsere Partnerstädte Weihnachten

Siebengebirge · Ob Cadenabbia in Italien, Cognac in Frankreich oder Wittichenau in Sachsen. Die Partnerstädte von Bad Honnef und Königswinter haben ihre ganz eigenen Weihnachtstraditionen. Was genau geht dort ab an den schönsten Feuertagen des Jahres?

21.12.2023 , 18:55 Uhr

Dieser Weihnachtsbaum in Bad Honnefs Partnerstadt Berck-sur-Mer ist besonders, er besteht aus vielen kleinen Bäumen, die auf einem Metallgerüst aufgesteckt sind. Foto: Gerard Resibeau

Von Roswitha Oschmann

Christmette, Tannenbaum, Gänsebraten, Bescherung am Heiligen Abend – das ist typisch für das Siebengebirge. Aber wie weihnachtet es in den Partnerstädten von Bad Honnef und Königswinter?