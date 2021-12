Ehrenamtliches Engagement in Bad Honnef : Weihnachtsmarkt als Dank für die Helfer

Live-Musik auf dem Schulhof: Der Chor „Young Voices“ sang beim Weihnachtsmarkt, den die Stadt zum Dank für die Ehrenamtlichen ausrichtete. Foto: Gabriela Quarg

BAD HONNEF Ein coronakonformes Dankeschön organisierte die Stadt Bad Honnef und organisierte für die rund 320 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, einen Weihnachtsmarkt samt Live-Musik, leckerem Essen und vielen Gesprächen.



Sich für seine Mitmenschen einsetzen, etwas für und mit anderen machen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten: In Bad Honnef wird dieses „Miteinander Füreinander“ besonders großgeschrieben: 320 Menschen engagieren sich allein in den Bereichen Integration und Corona-Hilfe ehrenamtlich. Sie alle hatte der Fachdienst Soziales und Asyl der Stadt am Freitagabend zu einem coronakonformen Weihnachtsmarkt eingeladen.

Als Dank für unzählige Stunden ehrenamtliches Engagement gab es auf dem Schulhof der Konrad-Adenauer-Schule in stimmungsvoller Atmosphäre süße und herzhafte Leckereien, Live-Musik mit den „Young Voices“, aber vor allem ein herzliches Miteinander und viele gute Gespräche.

Fahrdienst zum Impfzentrum

„Das ehrenamtliche Engagement ist in Bad Honnef überdurchschnittlich hoch, und das schon seit Jahren“, so sich Bürgermeister Otto Neuhoff. „Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht mit unseren Ehrenamtlichen geschafften haben.“

Ein Beispiel: der Fahrdienst zum Impfzentrum. „Das war phänomenal“, so Neuhoff. Rund 100 Impfwillige sind dank engagierten Helfern nach Sankt Augustin chauffiert worden, um sich dort gegen Corona impfen zu lassen. Wie gut ehrenamtliches Engagement in der Stadt funktioniert, erleben die Mitarbeiter des zuständigen Fachdienstes Soziales und Asyl fast tagtäglich.

„Es sind immer Leute da, wenn welche gebraucht werden“, sagt Nadine Batzella. Sie und ihre Kollegen haben festgestellt: „In der Krise merkt man, auf wen man sich verlassen kann“. Das gelte nicht nur für die Flüchtlingskrise 2015. „Nun beeindruckt uns das freiwillige Engagement der Bad Honnefer in der Corona-Krise“.

Initiative „Gemeinsam statt einsam“

So ist mitten in Pandemie-Zeiten das Projekt „Gemeinsam statt einsam“, eine Initiative der Senioren-Vertretung in Zusammenarbeit mit dem Bündnis für Familie und der Stadt, angelaufen und mittlerweile ein großer Erfolg. „Wir erhalten fast täglich glückliche Anrufe von Senioren, die sich bedanken“, berichtet Batzella.

Viele Freundschaften zwischen Jung und Alt seien neu entstanden. Immer noch sei der Bedarf unheimlich groß, so Batzella: „Es gibt leider viele einsame, ältere Menschen.“ Im Rahmen des Projekts werden Ehrenamtliche vermittelt, etwa zum gemeinsamen Spaziergang, um miteinander zu reden oder einfach nur zuhören.

Viele Bad Honnefer engagieren sich zudem nach wie vor in dem großen Helfernetzwerk, das während der Flüchtlingswelle 2015 geschaffen wurde: Sie sind Paten und Sprachlehrer für Geflüchtete oder machen mit bei Integrationsangeboten wie der Internationalen Nähstube, der Kochgruppe oder der Holzwerkstatt.

Fachpaten für Klimaschutz gesucht