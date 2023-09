Gassenflohmarkt in Rauschendorf Wenn der ganze Ort verkauft: Was Flohmärkte auf dem Dorf so anziehend macht

Shoppen, was das Herz begehrt, und das zu Schnäppchenpreisen: Rauschendorf verwandelte sich am Sonntag in ein riesiges Open-Air-Kaufhaus, in dem was von A wie Alugussbräter bis Z wie Zauberkasten alles einkaufen konnte, was man braucht. Oder was man eigentlich nicht braucht.