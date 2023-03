Auftritt am Sonntag in Oberpleis Wenn der Hausgeist singt wie ein Tenor

Oberpleis · Von wegen Hausgeister oder Kobolde wie den Pumuckl gibt es nur im Märchen oder in Filmen. Es gibt sie: Jedes Kind hatte mal einen. Umso verblüffender ist, wenn der Geist von einst nun wieder auftaucht: als namensgleicher Tenor, der in der evangelischen Kirche in Oberpleis ein Gala-Mitsingkonzert gibt.

17.03.2023, 15:00 Uhr

Beileibe kein Hausgeist, sondern ein Tenor aus Fleisch und Blut ist Pietro Pato (rechts), der zusammen mit Tenor Toni Di Napoli zum Gala-Mitsingkonzert einlädt. Foto: Martin Gausmann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

So gut wie jedes Kind hat ihn: Zumeist taucht der Zuwachs ganz plötzlich auf oder sitzt auf einmal mit am Familientisch – auf ausdrückliche Einladung des jüngsten Familienmitglieds: Die Rede ist von Hausgeistern. Der Nachwuchs hat einen Heidenspaß dabei, den anderen den Anblick des neuen Freundes oder der Freundin vorzuenthalten, denn schließlich gehört es zum Wesen eines solche Gefährten, dass er für andere unsichtbar ist.