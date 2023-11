Ausstellung im Siebengebirgsmuseum Wenn ein Kunstwerk zum Erlebnisweg wird

Der Begriff Spaziergang leite sich von dem Wort „Spatium“ ab, was im Lateinischen soviel wie Raum oder Strecke bedeute, so Lammert. „Ursprünglich wurde der Ausdruck verwendet, um einen gemütlichen Gang durch die Natur zu beschreiben. Ein Spaziergang gibt uns die Möglichkeit, den Alltag hinter uns zu lassen und die Natur oder die Umgebung zu genießen“, führte Lammert in die Kunstausstellung ein, für die fünfzehn Künstlerinnen sich „auf den Weg“ gemacht hatten, um ihre Wegstrecken in Kunstwerke zu fassen.