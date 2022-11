Ungewöhnliche Förderstunden : Wenn zusätzliche Schulstunden auch noch Spaß machen

Die Kinder der Longenburgschule hören gerne zu, wenn Studentin Sarah Binot die Hausaufgaben oder Unterrichtsinhalte erklärt. Foto: Frank Homann

Niederdollendorf An der Longenburgschule in Niederdollendorf gibt es Zusatzunterricht, den die Kinder ausgesprochen gerne machen: Die gemeinnützige Organisation „Help & Fun“ aus Bonn unterstützt Grundschüler mit umfangreichen Bildungsangeboten.



„Lernen macht Spaß“, sagten vier Schülerinnen der Longenburgschule Niederdollendorf unisono, die mit Studentin Sarah Binot in einem kleinen Klassenraum bei einer Deutsch- und Mathenachhilfestunde zusammensitzen. Und sie sind sich einig: „Wir kommen gerne“.

Nachhilfe , die Spaß macht, muss schon sehr motivierend angelegt sein. Meist sind die Extrastunden, die helfen sollen, sich in einem Fach zu verbessern, nämlich nicht so beliebt. „Bei uns heißt dieser Förderunterricht auch gar nicht ‚Nachhilfestunde’, sondern es heißt: Die Kinder gehen lesen oder spielen“, erklärte Rita Schonauer, Schulleiterin der Longenburgschule. So jedenfalls sagen es auch die Schüler, wenn sie einmal in der Woche diesen ganz besonderen Unterricht haben.

Seit drei Jahren gibt es an den Schultagen nachmittags Förderunterricht, der den Grundschulkindern offensichtlich viel Spaß macht. Rund 40 Schülerinnen und Schüler sind dafür in acht Kleingruppen von etwa fünf Teilnehmern aufgeteilt. Derzeit stehen fünf Betreuer zur Verfügung, die den Unterricht übernommen haben. „Unsere Nachhilfebetreuer sind Studierende und Oberstufenschüler. Und sogar eine Mutter ist dabei, die nach der Erziehungszeit für ihre eigenen Kinder wieder ins Berufsleben einsteigen und mit dem Förderunterricht hier an der Longenburgschule wieder einen Anfang machen will“, sagt Nicola Buskühl, Lehrerin an der Schule und Organisatorin des Förderprojekts.

Den besonderen Zusatzunterricht unterstützen Lehrerin Nicola Buskühl (von links), Carl Rhomberg-Kauert von Help&Fun und Schulleiterin Rita Schonauer. Foto: Frank Homann

Neuen Förderunterricht gibt es seit drei Jahren

Dass so ein Sonderförderprojekt vor drei Jahren an den Start gehen konnte, ist der gemeinnützigen Organisation help & fun gGmbH zu verdanken, die stets unter dem Motto "Helfen und Freuen" aktiv wird. Der Gründer der Organisation, Carl Rhomberg-Kauert, von Beruf eigentlich Unternehmensberater, hatte vor drei Jahren die Idee im Sinne des sozialen Engagements Grundschüler zu unterstützen, die etwa aus wirtschaftlich eingeengten Verhältnissen stammen oder aus anderen Gründen weniger die Möglichkeiten haben, gezielt zusätzlich unterrichtet zu werden. Wichtig dabei war ihm, in enger Abstimmung mit der jeweiligen Schulleitung entsprechende Fördermöglichkeiten auf den Weg zu bringen. „Bei Schulleiterin Rita Schonauer stieß ich damals auf offene Ohren“, so Rhomberg-Kauert. Sie habe direkt erkannt, welches Potenzial sie ihren Schützlingen damit habe bieten können.

Die jeweiligen Gruppen werden nach den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder zusammen gestellt. Einige brauchen Hilfe in Mathematik, andere im Lesen und Schreiben oder beim Erlernen der deutschen Sprache allgemein. „Die Lehrkräfte werden von uns umfangreich eingewiesen in unsere Lehrmethoden“, betonte Schonauer. Auch das Lehrmaterial der Schule stünde dafür zur Verfügung. „So ist eine engere Verzahnung zwischen Schule, Nachhilfebetreuern und Schülern möglich, als wenn der Nachhilfeunterricht etwa an Lehrinstitute ausgelagert würde“, sagt Rhomberg-Kauert, der so ein Förderprojekt auch in Bonn-Buschdorf auf die Beine gestellt hat.