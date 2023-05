Kolumne Schauffgepasst Werbepost für Geister in Königswinter oder eine geht noch

Königswinter · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: In Königswinter bekommen sogar Geister Werbung.

17.05.2023, 12:00 Uhr

Da wohnt offensichtlich keiner mehr, aber die Werbepost gibt es trotzdem. Die ist vermutlich für die Hausgeister, spekuliert GA-Redakteurin Lydia Schauff. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Dreck von Jahren, vielleicht Jahrzehnten auf den Scheiben und Fenstern. Die Fassade bröckelt, Stücke fehlen. Das Holz der Eingangstür ist ausgeblichen, Teile sind abgesplittert. Aus dem Briefkasten schaut die aktuelle Werbepost vom Wochenende. Moment. Was?