Neujahrskonzert auf dem Petersberg Wie alte Hasen und junge Hüpfer musikalisch gemeinsam für Furore sorgen

Annie überzeugte mit einem kleinen Vorspiel. An ihrer Seite war Maria Kapuscinska, Erste Violinistin des Salonorchesters. „Frau Kapuscinska ist meine Geigenlehrerin, sie hatte mir vorgeschlagen, hier vorzuspielen“, erzählte die Zehnjährige, die mit ihrer Familie in Zülpich lebt, später. Unterricht nehme sie an der Musikschule Euskirchen, an der Maria Kapuscinska als Musiklehrerin tätig ist.