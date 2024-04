Jahrzehntelanges Hickhack Wie auf dem Rhöndorfer Penaten-Areal nach 20 Jahren nun doch gebaut werden soll

Die ersten Bagger sind schon da: „Für die Stadt geht eine lange Leidenszeit zu Ende“, sagt Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff (parteilos) mit Blick darauf, dass nun, 22 Jahre nach dem ersten Bebauungsplan für das Penaten-Areal auf der Fläche, tatsächlich gebaut wird. An diesem Montag war Neuhoff zu der Brachfläche gekommen, um Geschäftsführer Daniel Arnold von der Turi Holding GmbH, Bauherrin des Vorhabens, die Baugenehmigung persönlich in die Hand zu drücken. Dass auf dem nördlichen Teil des Geländes der Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen, die sich besonders auch für Familien eignen, entstehen werden, sei in der derzeitigen Wohnungsmangelsituation, erfreulich, so Neuhoff.