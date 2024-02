Beitrag zur Verkehrswende Wie das Radfahren am Rhein attraktiver werden soll

Die Verkehrswende ist in aller Munde und damit auch der Ausbau der Radwege. Am Rhein in Königswinter soll es damit nun vorangehen. Der Ausbau des ersten Abschnitts des Rheinradweges von der Bonner Stadtgrenze bis zum Oberkasseler Bootshaus soll jetzt starten. Parallel gab der Königswinterer Bau- und Verkehrsausschuss den Auftrag an die Stadtverwaltung, die Planung für den dritten Bauabschnitt zwischen Weidenweg und Fährstraße in Niederdollendorf umzusetzen und dafür Fördermittel zu beantragen.