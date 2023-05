Mit Gänsehaut, Sekt und Honig-Gin Wie das Siebengebirge Charles‘ Krönung gefeiert hat

Je näher der Zeiger der Uhr Richtung 13 Uhr rückt, desto stiller wird es in der „Winston Churchill Whisky Lounge“ im Hotel „The Little Britain Inn“ in Vettelschoß, wo es sich eine Handvoll Leute auf den Ledersofas bequem gemacht hat, um aus der Ferne der Krönung von Charles III. in Westminster Abbey beizuwohnen. Nur das Klirren der Gläser dringt aus der Bar vom Nachbarraum herrüber. Es ist 13.02 Uhr, als der Erzbischof von Canterbury Charles die Krone auf den Kopf setzt. God Save the King. Klatschen aus dem Nachbarraum klatschen.

“It’s a bit odd“, etwas seltsam findet es Claire, dass es jetzt nicht mehr „God save the Queen“ heißt. Daran sei man so gewöhnt gewesen. Mit ihrem Mann und der kleinen Tochter ist Claire, die ursprünglich aus England stammt und jetzt in Deutschland lebt, aus Frankfurt gekommen, um die Krönung im The Little Britain Inn zu verfolgen. Es sei eben ein bisschen wie zu Hause. Vor etwa drei Jahren habe ihr Mann das Little Britain Inn entdeckt und seither komme man gern dorthin.