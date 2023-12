100 Jahre Bergklänge Heisterbacherrott Wie der Saal Lichtenberg zum Rockpalast wird

Zentury XX hat dabei fünf echte Ausnahmekönner und Vollblutmusiker in ihren Reihen. Allen voran Gitarrist, Sänger und Ex-Roxxbuster Frank Rohles, der beim Adventsrock von Anfang an dabei war und nun ein kleines persönliches Jubiläum mit seinen Fans im Siebengebirge feiern konnte. Seine Gitarrensoli bei Purple Rain von Prince oder While My Guitar Gently Weeps von den Beatles, das später auch von Carlos Santana oder Eric Clapton gecovert wurde, riss das Publikum zu spontanem Beifall hin.