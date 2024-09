Kapelle in Vinxel wird saniert Wie der „Veußeler Dom“ vor dem Verfall gerettet werden soll

Vinxel · Ein Architektenbüro hat die Schäden am „Veußeler Dom“ in Vinxel erhoben. Die Sanierung wird rund 400.000 Euro kosten. Was alles an der unter Denkmalschutz stehenden Kapelle am Rande des künftigen Neubau-Großprojekts Hobshof getan werden muss und wann es losgeht.

10.09.2024 , 11:30 Uhr

Für die Menschen in Vinxel ist die Kapelle Sankt Mariae Heimsuchung – auf unserem Bild bei einem Tag der offenen Tür – das Wahrzeichen des Königswinterer Höhenortes. Die Existenz des kleinen Gotteshauses sehen sie durch die anstehenden Bauarbeiten am Hobshof gefährdet. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge