Kolumne Schauffgepasst Wie ein Neil-Diamond-Song für immer ans Siebengebirge erinnert

Siebengebirge · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: Wie ein Neil-Diamond-Song mich für immer ans Siebengebirge erinnern wird.

31.05.2023, 12:00 Uhr

Irgendwann ist sie dann zu Gast, wie hier beim Weinfest in Königswinter oder – mehr als ein halbes Jahr später – beim Schützenfest: Der Evergreen „Sweet Caroline“, in dem eine caroline besungen wird, darf offenbar bei keinem Fest im Siebengebirge fehlen. Foto: Frank Homann

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Ich glaube, es war während des ersten Königswinterer Weinfests nach der Pandemie, als sich die süße Karoline nachhaltig in meine Erinnerung gebrannt hat. Die Wirkung des Weins ließ irgendwann nach, aber Caroline blieb und nistete sich als Ohrwurm häuslich bei mir ein. Wenn ich denke, dass er endlich weitergekrochen ist, macht er sich wieder bemerkbar. Schuld waren diesmal die Schützen.