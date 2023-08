Vor dem Apfelsonntag in Oberpleis Wie es bei den Obstbauern im Siebengebirge aussieht

Oberpleis · Die Obstbauern der Region sind zufrieden, auch wenn sie in diesem Jahr keine Rekordernte erwarten. Doch von Qualität und Geschmack versprechen sie sich viel. Was beim Apfelsonntag am 3. September in Oberpleis an den Ständen zu kosten und zu kaufen sein wird, haben sie dem GA außerdem verraten.

24.08.2023, 15:44 Uhr

Auf den Obsthöfen der Region ist in diesem Jahr den Landwirten zufolge mit einer sehr guten Qualität auch bei den Äpfeln zu rechnen. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann

