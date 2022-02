Produktion in Königswinter : Wie es hinter den Kulissen des Räderherstellers Maxion Wheels aussieht

Königswinter In den traditionsreichen Lemmerzwerken in Königswinter ist seit zehn Jahren das Unternehmen Maxion Wheels ansässig. Wie hat sich der Räderhersteller entwickelt? Wie kommt er durch die Pandemie? Und was hat er noch vor? Ein Blick hinter die Kulissen.