ADFC-Fahrradklimatest : Wie fährt es sich im Siebengebirge Fahrrad?

Zwei große Bauvorhaben : So soll das Radfahren in Bad Honnef attraktiver werden Das Radfahren in Bad Honnef soll attraktiver werden. Im kommenden Jahr packt die Stadt dafür zwei große Bauvorhaben an. Auch kleinere Maßnahmen wie Beschilderungen und Markierungen gehören dazu. Doch bei Letzterem gibt es Diskussionen mit den Behörden.