Partnerschaft in Europa Wie Hüte und ein Silberlöffel mit dem Konterfei von Lady Di zur Freundschaft beitragen

Als die Städtepartnerschaft zwischen Königswinter und North East Lincolchire vor 50 Jahren unterzeichnet wurde, hieß die Partnerstadt noch Cleethorpes, das Staatsoberhaupt Queen Elisabeth - und vom Brexit war sowieso keine Spur. Die Freundschaft hat all das überdauert. Der General-Anzeiger erinnert angesichts der Jubiläumsfeiern am Wochenende an Lustiges, aber auch Nachdenkliches aus fünf Jahrzehnten.