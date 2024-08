Schüler entwickeln Energiesparmodelle Wie Kleinvieh beim Energiesparen durchaus Mist machen kann

Muss das Licht im Klassenraum leuchten, wenn man in die Pause geht? Und wie viel Energie spart man ein, wenn man stattdessen einfach mal auf den Schalter drückt? Mit solchen und ähnlichen Fragen gehen die Kinder und Jugendlichen der Sache auf den Grund. Und werden zu Klimabotschaftern nicht nur in die gesamte Schule hinein, sondern auch in Familien- und Freundeskreise, wie auch Dirk Jung, Hausmeister der Grundschule „Am Schnitzenbusch“ in Oberdollendorf, festgestellt hat: „Ich glaube, dass die Kinder nun etwas bewusster mit unser aller Ressourcen umgehen und damit auch Vorbild und Motivator für andere werden“, so sein Fazit bereits nach einem Jahr.