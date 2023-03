Kolumne Schauffgepasst Wie Königswinter Besucher zu Be-Suchern macht

Königswinter · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: Wie die Stadt Königswinter an einer simplen Information scheitert und Gäste hilflos suchen lässt.

22.03.2023, 12:00 Uhr

Der Parkautomat am Parkplatz Bungertstraße in Königswinter ist seit Wochen abmontiert. Seither suchen Besucher danach, weil eine Information, dass sie mit Parkscheibe vier Stunden stehen können, fehlt. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Ich wollte ja schon Geld für jedes Mal verlangen, wenn Touristen in Königswinter mich mangels Wegweisern rund um den Remisen-Parkplatz nach dem Weg zur Drachenfelsbahn fragen. Nun hat sich am Parkplatz Bungertstraße die nächste Einnahmequelle aufgetan, weil Besuchern hilfreiche Hinweise vorenthalten werden.