Heimat-Check noch bis 22. September Wie lebt es sich eigentlich in Königswinter?

Auf mehr als 200 Jahre Tourismusgeschichte blickt die Stadt Königswinter zurück, zahlreiche Besucher schätzen auch heute die Lage der Stadt zwischen Rhein und Siebengebirge. Aber was denken die Bürgerinnen und Bürger in Königswinter über ihre Stadt? Das möchte der General-Anzeiger in seinem Heimat-Check herausfinden. Die Teilnahme ist noch bis inklusive Sonntag, 22. September, möglich. Zur Umfrage klicken Sie einfach auf diesen Link.