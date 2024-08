Heimat-Check in Königswinter Wie lebt es sich in Königswinter und seinen Stadtteilen?

Interaktiv | Königswinter · Wie lebt es sich in Königswinter und seinen Stadtteilen? Was stört die Menschen? Was gefällt ihnen? Das möchte der General-Anzeiger beim Heimat-Check erfahren. Mitmachen ist einfach.

26.08.2024 , 12:00 Uhr

Der Drachenfels, hier gesehen vom Petersberg aus, hat nicht nur die Rheinromantiker inspiriert. Bis heute ist er ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Chris Harraß

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge