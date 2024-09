DLRG-Lebensretter in reißendem Wasser Sie gehen selbst dort ins Wasser, wo auch Boote nicht mehr eingesetzt werden

Er sieht so harmlos aus, der Rhein, an diesem letzten Tag.- Kleine Wellen spülen ans seichte Ufer, in der Ferne tuckern gemütlich einige Schiffe vorbei, die Wasseroberfläche scheint einladend. Doch der Schein trügt: Der Fluss ist unberechenbar. Wer sich zum Baden oder auch nur zum Planschen in den Rhein begibt, kann innerhalb von Sekunden in Lebensgefahr geraten. Polizei, Feuerwehr und DLRG werden nicht müde, das immer wieder zu betonen. Selbst ausgebildete Strömungsretter, die auf Einsätze in fließenden Gewässern spezialisiert sind, gehen hier ohne Schutzausrüstung nicht ins Wasser. Dazu gehören unter anderem ein Neoprenanzug, eine spezielle Wildwasserweste, die auch für Auftrieb sorgt, und ein Helm.