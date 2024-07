Siebengebirge Warum sich ein Förster Sorgen um den Wald der Zukunft macht

Siebengebirge · Der Wald im Siebengebirge ist verwundet. An manchen Stellen hat der Klimawandel so sehr zugeschlagen, dass unklar ist, ob es noch Heilung gibt. Orkan Kyrill hat 2007 Millionen von Bäumen in NRW vernichtet, doch er gibt auch eine Perspektive. Förster Marc Redemann erläutert, warum.

14.07.2024 , 11:00 Uhr

Revierförster Marc Redemann, zuständig für Wald vom Verschönerungsverein Siebengebirge, inmitten einer Fläche, die von Orkan Kyrill betroffen war. Die Fichten sind weg, heute wachsen dort verschiedene Baum- und Pflanzenarten. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge