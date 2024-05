Denkmal für Kölner Mundartlegende Wie Willi Ostermann als Monument ins Nachtigallental von Königswinter kam

Am Morgen des 6. Juli werden Kränze am Denkmal niedergelegt und die Fahnen der Stadt Königswinter und Köln aufgestellt. Die Gäste haben Gelegenheit, vor oder nach den Feierlichkeiten das Denkmal aufzusuchen. „Die Gäste sind zunächst eingeladen, mit der Drachenfelsbahn zur Mittelstation zu fahren, um im Schlosspark die Feierlichkeiten zu besuchen“, so Hoffmann, der von der zweiten Vorsitzenden, Tina Lehmann, und Geschäftsführer Frank Carlsson beim Putzen unterstützt wurde.