Feierliches Angießen : Winterlinde an der Hirschberg-Hütte erinnert an 150-jähriges Bestehen des VVS

Winterlinde an der Hirschberg-Hütte erinnert an 150-jähriges Bestehen des VVS

Königswinter Mit dem offiziellen Angießen der an der Hirschberg-Hütte gepflanzten Winterlinde läutet der Verschönerungsverein für das Siebengebirge die nachgeholten Jubiläumsfeiern ein und will im Winter 10.000 neue Bäume pflanzen.

Nicht nur am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Auch an der Hirschberg-Hütte ist seit Herbst vergangenen Jahres eine Winterlinde zu entdecken. Gepflanzt wurde sie aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge (VVS).

Während das Setzen des Baums nicht an Corona scheiterte, so mussten doch die geplanten Veranstaltungen verschoben werden. Das Angießen des Jubiläumsbaums war nun der Auftakt zu den nachzuholenden Geburtstagsfeierlichkeiten. Mit einem frischen Kölsch goss Vorsitzender Hans Peter Lindlar im Beisein von Vorstands- und Beiratsmitgliedern sowie Jubilaren und der Nachbarsfamilie Achenbach-Streve-Mülhens den Baum an. Ein Stein davor erklärt den Anlass. Steinmetz Edmund Heller aus Hennef hatte den Brocken im Gelände gefunden. Eine Bronzeplakette trägt die Inschrift: „Jubiläumsbaum 150 Jahre Verschönerungsverein für das Siebengebirge. Gepflanzt 11.11.2020 11.11Uhr.“