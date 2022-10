Fest in Königswinter : Winzerfest begeistert mit Musik, Wein und rheinischer Fröhlichkeit

Partnerschaft

Seit 1974 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Cleethorpes und Königswinter. Am 5. Oktober wurde die Städtepartnerschaft in Königswinter besiegelt, am 15. März in Cleethorpes.

Seit 1996 bildet Cleethorpes gemeinsam mit der Nachbarstadt Grimsby die neue Gebietskörperschaft North East Lincolnshire.

Das Wasser ist das verbindende gemeinsame Element der Partnerstädte. Königswinter liegt am Rhein, Cleethorpes an der Ostküste der britischen Insel. Das Leben beider Städte ist eng mit dem Wasser verwoben. Rund 8000 Besuche hat es gegenseitig zwischen den Bürgern beider Partnerstädte gegeben. Als Schüler, Sportler, Musiker oder einfach nur als Freunde kamen Engländer und Deutsche regelmäßig zusammen.